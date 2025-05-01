Байер подписал атакующего полузащитника Ибрагима Мазу из Герты, сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт алжирца действует до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера составляет около 12 миллионов евро.

Маза – воспитанник Герты. Выступал за клуб во второй Бундеслиге, где в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах.

В октябре 2024 года Ибрагим дебютировал в сборной Алжира, на данный момент сыграв 7 минут в двух матчах.

Ibrahim #Maza wechselt zur Saison 2025/26 von Hertha BSC zu #Bayer04.​ Der algerische Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.​



Herzlich willkommen unterm Kreuz, Ibo! #Maza2030 | #Bayer04 pic.twitter.com/mb5hR4dq6m — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 1, 2025

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