Байер официально оформил первый летний трансфер – известны детали
17:06 - Читати українською
Полузащитник Герты Ибрагим Маза сменил клубную прописку, присоединившись к Байеру.
Байер подписал атакующего полузащитника Ибрагима Мазу из Герты, сообщает пресс-служба клуба.
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Контракт алжирца действует до 30 июня 2030 года. Сумма трансфера составляет около 12 миллионов евро.
Маза – воспитанник Герты. Выступал за клуб во второй Бундеслиге, где в этом сезоне забил 7 голов и отдал 3 ассиста в 33 матчах.
В октябре 2024 года Ибрагим дебютировал в сборной Алжира, на данный момент сыграв 7 минут в двух матчах.
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