На официальном сайте Байер объявил о назначении Кспера Юлманда. Леверкузенцы подписали соглашение с 53-летним наставником до 2027 года.

Байер определился с основной кандидатурой на замену Тен Хагу – известно, когда его назначат

Датский специалист заменил во главе Байера Эрика Тен Хага, которого уволили после трех официальных матчей из-за плохих результатов. Юлманд наиболее известен за работу со сборной Дании (2020-2024), с которой он разбил Россию на групповом этапе (4:1), а также выходил в полуфинал Евро-2020. Он также дважды возглавлял Нордшелланд и тренировал Майнц.

На данный момент Байер занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав лишь одно очко после двух туров. После международной паузы леверкузенцы сыграют против Франкфурта.

