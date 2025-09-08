Байер официально назначил нового тренера после Тен Хага – он доходил до полуфинала Евро-2020 и бил Россию
Байер будет тренировать бывший наставник сборной Дании Каспер Юлманд.
На официальном сайте Байер объявил о назначении Кспера Юлманда. Леверкузенцы подписали соглашение с 53-летним наставником до 2027 года.
Байер определился с основной кандидатурой на замену Тен Хагу – известно, когда его назначат
Датский специалист заменил во главе Байера Эрика Тен Хага, которого уволили после трех официальных матчей из-за плохих результатов. Юлманд наиболее известен за работу со сборной Дании (2020-2024), с которой он разбил Россию на групповом этапе (4:1), а также выходил в полуфинал Евро-2020. Он также дважды возглавлял Нордшелланд и тренировал Майнц.
На данный момент Байер занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав лишь одно очко после двух туров. После международной паузы леверкузенцы сыграют против Франкфурта.
Байер в большинстве упустил победу над Вердером в добавленное время – Тен Хаг не может выиграть второй матч подряд