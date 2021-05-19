Байер определился с рулевым, который поведет команду в сезоне 2021/22.

Леверкузенцы на своем официальном сайте объявили о назначении 42-летнего Херардо Сеоане. Контракт швейцарца будет рассчитан до 30 июня 2024-го.

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Сеоане прекрасно поработал с Янг Бойз на протяжении последних двух сезонов. Команда дважды уверенно выиграла чемпионат Швейцарии, а в текущей кампании дошла до 1/8 финала ЛЕ, где проиграла Аяксу. В Байере Сеоане заменит Ханнеса Вольфа, который сам приходил вместо Петера Боса в марте.

Напомним, "фармацевты" уже гарантировали себе шестую строчку Бундеслиги и участие в Лиге Европы.

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