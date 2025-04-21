Карро прибыл в Мадрид на церемонию вручения премии Laureus, на которую Байер номинирован в категории "сюрприз года". Он не исключил уход Алонсо в Реал на фоне слухов об увольнении Карло Анчелотти.

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"Решение должно быть принято в течение следующих трех-четырех недель; мы не можем ждать до конца сезона. Мы узнаем об этом до конца сезона. У нас есть джентльменское соглашение, что если команда, за которую он играл, приедет на переговоры, мы сядем и поговорим. Мы не станем чинить никаких препятствий. Хаби играл за Баварию, Ливерпуль, Реал и Реал Сосьедад.

Возможно, к нам приедут представители Реала Сосьедад?", – пошутил Карро.

В любом случае, менеджер Байера положил конец слухам о сделке между Алонсо и Реалом, заверив, что они уже работают над подготовкой к следующему сезону. "Я спокоен, потому что у нас очень хорошие отношения с Хаби Алонсо. Мы понимаем, что в футболе могут быть ситуации, когда изменения в одном клубе влияют на другие. Реальность такова, что мы готовимся к следующему сезону вместе с ним. Мы работали каждый день, и он участвует в подготовке к следующему году", – отметил Карро.

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