Байер одолел Боруссию М, Вердер победил Фрайбург, Падерборн выстоял против Хоффенхайма: 27 тур Бундеслиги, суббота

В субботу, в рамках 27-го тура чемпионата Германии, состоялось несколько поединков. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 26-й тур

Боруссия М – Байер – 1:3

Голы: Тюрам, 52 – Хаверц, 7, 58 (пен.), Бендер, 81

Падерборн – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Србени, 9 – Сков, 4

Фрайбург – Вердер – 0:1

Гол: Биттенкур, 19

Удаление: Баргфреде, 88 (Вердер, вторая желтая карточка)

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Менхенгладбахская Боруссия на своем поле пропустила от Байера уже на седьмой минуте: Карим Беллараби нашел разрезным пасом в штрафной соперника Кая Хаверца, который мастерски пробросил сферу между ног Яна Зоммера. "Фармацевты" продолжили атаковать и после нескольких неплохих попыток потеряли реальный момент увеличить преимущество – Хаверц попал в перекладину.

После перерыва хозяева усилиями Маркуса Тюрама сравняли: получив роскошную навесную передачу от Алассана Плеа француз сходу пробил в противоположный от голкипера угол ворот. Уже через мгновение Тюрам мог делать дубль, но выше всяких похвал сыграл Лукаш Градецки. Через две минуты арбитр назначил пенальти в ворота "жеребцов" – Нико Эльведи нарушил правила в своей штрафной. Ян Зоммер угадал направление удара и даже задел пальцами круглого, однако не смог справиться с ударом Хаверца. За десять минут до окончания матча Свен Бендер после навеса с углового фактически поставил хозяев на колени, увеличив преимущество своей команды до двух мячей.

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Хоффенхайм шокировал Падерборн уже на 4 минуте Роберт Сков слету замкнул поперечную передачу Павела Кадерабека. Однако откровенный аутсайдер Бундеслиги не стушевался и буквально за пять минут восстановил статус-кво: после детской ошибки защитника Деннис Србены перехватил мяч и перебросил Оливера Баумана.

На 35-й минуте Себастьян Василиадис потерял фантастическую возможность вывести хозяев вперед, попав из района одиннадцатиметровой отметки в перекладину. Второй тайм прошел практически в равной борьбе и голов не принес.

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Крепкий середняк Фрайбург пропустил от предпоследней команды чемпионата Вердера еще к середине первого тайма: после длинного паса Дэви Классена с середины поля мяч попал к Леонардо Биттенкуру, который мощным ударом прошил Александера Шволова. Фрайбург бросился отыгрываться и создал ряд моментов, которые, однако, не достигали цели.

После перерыва хозяева продолжили давить на ворота соперников но с выстрелами Роланда Саллаи и Николаса Хьофлера мастерски справился Иржи Павленка. За две минуты до окончания матча гости остались в меньшинстве – за вторую желтую карточку был удален Филипп Баргфреде. Практически сразу Фрайбург сравнял, однако арбитр зафиксировал офсайд и взятие ворот отменил.

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