Карьера Эрика тен Хага в Бундеслиге длилась всего два тура. Как информирует официальный сайт Байера, руководство приняло решение разорвать сотрудничество с наставником после ничьей с Вердером.

"Фармацевты" в матче второго тура имели комфортное преимущество 3:1 в игре против бременцев, которые остались вдесятером, однако умудрились упустить победу и завершили матч со счетом 3:3. Это стало последней каплей для руководства, которое и так было недовольно стартом сезона.

Как указано в заявлении клуба, решение принял наблюдательный комитет по рекомендации менеджмента. В ближайшее время тренировочный процесс и подготовку команды к матчам будут обеспечивать ассистенты голландского специалиста, которые будут исполнять обязанности на временной основе.

В клубе признали, что шаг был непростым. "Это решение далось нам нелегко. Никто не хотел идти по этому пути. Но последние недели показали, что построить новую и успешную команду в таком составе невозможно. Мы твердо верим в качество нашего коллектива и сделаем все, чтобы с новым тренерским штабом сделать следующий шаг в развитии", – заявил спортивный директор Байера Симон Рольфес.

Тен Хаг возглавил Байер летом после неудачного периода в Манчестер Юнайтед, где его критиковали за отсутствие стабильности и провальные выступления в АПЛ. Однако новая попытка также оказалась неудачной.

