Летом Клаудио Эчеверри получил несколько предложений по трансферу. Аргентинец не против покинуть Манчестер Сити для того, чтобы иметь больше игрового времени.

Манчестер Сити может отдать хавбека в клуб Довбика – Рома помешала планам команды Цыганкова

Одними из кандидатов на 19-летнего полузащитника были Рома и Жирона. Впрочем, Эчеверри присоединится к Байеру. Манчестер Сити договорился с леверкузенцами о годичной аренде, которая не будет предусматривать опцию выкупа. Немецкому клубу придется взять на себя все выплаты по зарплате Клаудио. В ближайшее время аргентинец пройдет медосмотр.

Напомним, что Клаудио Эчеверри перешел в Манчестер Сити в январе 2024 года, но еще 11 месяцев находился в аренде в Ривер Плейти. За "горожан" 19-летний аргентинец сыграл в трех матчах, забив один гол. Соглашение Эчеверри с английским клубом действует до 2028 года.

