Байер неожиданно перехватил звезду Ман Сити, который не смог выбрать между Ромой и Жироной
Полузащитник Манчестер Сити Клаудио Эчеверри откроет для себя новый чемпионат.
Летом Клаудио Эчеверри получил несколько предложений по трансферу. Аргентинец не против покинуть Манчестер Сити для того, чтобы иметь больше игрового времени.
Одними из кандидатов на 19-летнего полузащитника были Рома и Жирона. Впрочем, Эчеверри присоединится к Байеру. Манчестер Сити договорился с леверкузенцами о годичной аренде, которая не будет предусматривать опцию выкупа. Немецкому клубу придется взять на себя все выплаты по зарплате Клаудио. В ближайшее время аргентинец пройдет медосмотр.
Напомним, что Клаудио Эчеверри перешел в Манчестер Сити в январе 2024 года, но еще 11 месяцев находился в аренде в Ривер Плейти. За "горожан" 19-летний аргентинец сыграл в трех матчах, забив один гол. Соглашение Эчеверри с английским клубом действует до 2028 года.
