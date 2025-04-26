В субботу, 26 апреля, 31-й тур чемпионата Германии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 31-й тур

Бавария – Майнц – 3:0

Голы: Сане, 27, Олисе, 40, Дайер, 84

Байер – Аугсбург – 2:0

Голы: Шик, 14, Буэндиа, 45+1

Хоффенхайм – Боруссия Д – 2:3

Голы: Гложек, 61, Кадержабек, 90+1 – Гирасси, 20, Брандт, 74, Антон, 90+5

Нереализованный пенальти: Гирасси, 33 (Боруссия Д)

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1

Гол: Розенфельдер, 49

Удаление: Арнольд, 26 (Вольфсбург, красная карточка)

Хольштайн – Боруссия М – 4:3

Голы: Матино, 15, 90+1, Бернхардссон, 23, Гигович, 76 – Чванчара, 60, Плеа, 69, Онора, 86

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 4:0

Голы: Кнауфф, 21, 53, Экитике, 67, Кох, 71

Удаление: Битшиабу, 50 (РБ Лейпциг, красная карточка)

Хайденхайм в гостях сенсационно одолел Штутгарт – чудо-гол на последней минуте прервал длительную серию поражений

Бавария в случае своей победы над Майнцем и осечки Байера досрочно могла оформить чемпионство, поэтому сделала все от себя зависящее, чтобы взять три очка на глазах собственной торсиды.

Сане и Олисе еще до перерыва фактически сняли вопрос о победителе, а Дайер в конце встречи поставил жирную точку. "Ротен" набрали 75 баллов и на всех парах мчатся за Салатницей. В свою очередь безвыигрышная серия Майнца увеличилась уже до шести матчей.

К счастью для болельщиков немецкого футбола Байер не стал преждевременно убивать интригу и одолел Аугсбургг. Леверкузенцы тоже не стали откладывать на второй тайм задуманное и на перерыв ушли с преимуществом в два гола. Таким образом "фармацевты" продолжают погоню за лидером – шансы на чемпионство хоть и призрачные, но остаются.

Дортмундская Боруссия на выезде добыла победу над Хоффенхаймом. Гирасси в середине тайма вывел "шмелей" вперед, а уже вскоре мог оформить дубль, однако с пенальти не сумел переиграть Бауманна. После перерыва хозяева отыгрались, однако снова роль первой скрипки сыграл Брандт, который, казалось, вырвал для команды Нико Ковача важнейшую победу.

Хоффе не собирался опускать руки и уже в добавленное время Кадержабек точным ударом перевернул все с ног на голову. Но фортуна в этот вечер была на стороне гостей – Антон на 90+5 минуте установил окончательный счет. Боруссия поднялась на шестую строчку – расстояние до зоны Лиги чемпионов всего 3 балла.

Фрайбург на выезде дожал Вольфсбург. Уже с середины тайма "волки" играли в меньшинстве – Арнольд заработал красную карточку после просмотра VAR (сначала арбитр наградил его "горчичником", но впоследствии изменил свое решение). После перерыва гости воспользовались численным преимуществом и Розенфельдер голом вывел Фрайбург на четвертое место.

Настоящий боевик устроили Хольштайн и Боруссия М. Команды на двоих забили семь голов, однако больше повезло хозяевам – Откровенный аутсайдер остается предпоследним, но сохраняет шансы на сохранение прописки в элите.

В последнем матче дня Айнтрахт камня на камне не оставил от РБ Лейпциг. Кнауфф вывел "орлов" вперед в середине первого тайма. После перерыва арбитр зажег красный свет перед Битшиабу, оставив "быков" в меньшинстве – автор певого гола сразу же воспользовался многочисленным большинством и оформил дубль.

Впоследствии в течение четырех минут хозяева еще дважды расписались в воротах Лейпцига, лишив его шанса подняться в зону Лиги чемпионов и сделав роскошный подарок дортмундцам, которые и дальше отстают от топ-4 на 4 пункта. Айнтрахт с 55 пунктами третий.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ