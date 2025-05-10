После официального объявления Хаби Алонсо, что он покинет Байер в конце этого сезона, руководство клуба начало активно искать ему замену.

Фабрегас услышал вердикт относительно своей работы в дебютном сезоне Серии А

Главным кандидатом на замену 43-летнему тренеру стал другая легенда сборной Испании Сеск Фабрегас, сообщает Marca.

Наставник Комо уже давно находится на радаре топ-клубов благодаря своим прекрасным результатам во главе команды в Серии А. Однако боссы "фармацевтов" надеются выиграть гонку за перспективного тренера, ведь у Фабрегаса и Алонсо очень похожий стиль игры. Этот фактор может стать решающим в борьбе за наставника. Но пока Фабрегас не спешит прощаться с Комо, ведь он не просто тренер команды, а еще и акционер клуба.

Добавим, что после 35-х туров Комо идет на 10-й строчке в турнирной таблице Серии А. В прошлом сезоне команда Сеска Фабрегаса выступала в Серии Б.

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