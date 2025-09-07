Байер рассматривает Тьягу Мотту на должность главного тренера команды, информирует Tuttosport. Сообщается, что "фармацевты" связались со специалистом через посредников и начали переговоры.

Байер хотел уволить Тен Хага еще до начала сезона – коррупционные трансферы, ужасные отношения с игроками, отжимания

Если Мотта согласится возглавить команду из Леверкузена, Ювентус сможет сэкономить примерно 15 млн евро. Именно столько "Старая синьора" обязана выплатить Мотте по контракту, который рассчитан до лета 2027 года.

Ювентус надеется, что Байер сумеет убедить экс-полузащитника сборной Италии, но это маловероятно. Мотта склоняется к тому, чтобы не соглашаться на работу в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что боссы Байера рассматривают вариант с приглашением Рауля, Ангелоса Постекоглу, Марко Розе и Эдина Терзича.

