Байер на выезде разгромил Вердер – мастерство Хаверца приблизило Леверкузен к Лиге чемпионов

Заключительный матч 26-го тура Бундеслиги между Вердером и Байером окончился сокрушительным поражением бременцев (1:4).

Вердер перед заключительным матчем 26-го тура Бундеслиги должен был побеждать при любых условиях, ведь расстояние до места в плей-офф за выживание составляло целых пять очков – а до выхода из зоны вылета вообще девять. Байер же в случае победы приблизился бы на расстояние одного зачётного балла от четвертой позиции, дающей право играть в ЛЧ.

Первые 25 минут опасными моментами не впечатлили. Казалось, что голов вообще не будет, но команды очень быстро закатили целых три. Так, на 28-й минуте атака леверкузенцев через правый фланг с подачей от Диаби завершилась точным ударом Хаверца головой – 0:1. Уже через две минуты Бремен отыгрался благодаря угловому, прострел с которого Селассие эффектно подправил пяткой – 1:1. Впрочем, уже на 33-й Хаверц очередным ударом головой замкнул навес со штрафного – 1:2.

Вердер мог отыграться на 40-й, когда Биттенкур получил разрезной пас и вышел один на один с Градецки, однако Лео пробил значительно выше ворот. На перерыв команды ушли с преимуществом Байера, а через 15 минут после него гости закрыли все вопросы в матче: Хаверц разогнал контратаку и отдал пас влево на Диаби, а тот исполнил подачу вдоль ворот на Вайзера – 1:3. У Вердера за весь второй тайм вообще ничего не получилось, а Байер на 78-й минуте ещё и четвертый закатил – отличился Керем Демирбай.

Финальный свисток зафиксировал крупную победу Байера, набравшего 50 очков и расположившегося на пятой позиции в турнирной таблице. Вердер, имея всего 18 зачётных баллов в активе, остается на предпоследней строчке.