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Байер на выезде разгромил Вердер – мастерство Хаверца приблизило Леверкузен к Лиге чемпионов

18 мая 23:26 28 Читати українською
Байер на выезде разгромил Вердер – мастерство Хаверца приблизило Леверкузен к Лиге чемпионов
Вердер – Байер – 1:4

Заключительный матч 26-го тура Бундеслиги между Вердером и Байером окончился сокрушительным поражением бременцев (1:4).

30’ Теодор Гебре Селасси
 
Кай Хаверц 28’
Кай Хаверц 34’
Митчелл Вайзер 61’
Керем Демирбай 78’
28’ Кай Хаверц
30’ Теодор Гебре Селасси
34’ Кай Хаверц
61’ Митчелл Вайзер
78’ Керем Демирбай

Вердер перед заключительным матчем 26-го тура Бундеслиги должен был побеждать при любых условиях, ведь расстояние до места в плей-офф за выживание составляло целых пять очков – а до выхода из зоны вылета вообще девять. Байер же в случае победы приблизился бы на расстояние одного зачётного балла от четвертой позиции, дающей право играть в ЛЧ.

Первые 25 минут опасными моментами не впечатлили. Казалось, что голов вообще не будет, но команды очень быстро закатили целых три. Так, на 28-й минуте атака леверкузенцев через правый фланг с подачей от Диаби завершилась точным ударом Хаверца головой – 0:1. Уже через две минуты Бремен отыгрался благодаря угловому, прострел с которого Селассие эффектно подправил пяткой – 1:1. Впрочем, уже на 33-й Хаверц очередным ударом головой замкнул навес со штрафного – 1:2.

Вердер мог отыграться на 40-й, когда Биттенкур получил разрезной пас и вышел один на один с Градецки, однако Лео пробил значительно выше ворот. На перерыв команды ушли с преимуществом Байера, а через 15 минут после него гости закрыли все вопросы в матче: Хаверц разогнал контратаку и отдал пас влево на Диаби, а тот исполнил подачу вдоль ворот на Вайзера – 1:3. У Вердера за весь второй тайм вообще ничего не получилось, а Байер на 78-й минуте ещё и четвертый закатил – отличился Керем Демирбай.

Финальный свисток зафиксировал крупную победу Байера, набравшего 50 очков и расположившегося на пятой позиции в турнирной таблице. Вердер, имея всего 18 зачётных баллов в активе, остается на предпоследней строчке.

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Теги
Вердер - Байер Байер Байер Вердер Вердер Германия
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