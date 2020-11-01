В рамках 6-го тура Бундеслиги Фрайбург в родных стенах уступил Байеру. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2021/20, 6-й тур

Фрайбург – Байер – 2:4

Голы: Хёлер, 3, Петерсен, 72 – Аларио, 29, 43, Амири, 64, Та, 76

Герта – Вольфсбург – начало в19:00

Программу дня в Германии открывал поединок Фрайбург – Байер. Хозяевам удалось забить быстрый гол – на 3-й минуте отличился Хёлер. В середине первого тайма Аларио сравнял, а чуть позже записал в свой актив дубль, выведя "фармацевтов" вперед.

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После перерыва гости закрепили преимущество благодаря голу Амири. Фрайбург не сдавался и на 72-й Петерсен отыграл один гол, но это оказалось все, на что были способны хозяева. Финальный свисток зафиксировал победу Байера – 2:4

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