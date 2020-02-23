Байер на своем поле уверенно одолел Аугсбург и вплотную приблизился к третьему месту: 23-й тур Бундеслиги, воскресенье

В воскресенье в 23-м туре чемпионата Германии состоялось два поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2019/20, 23-й тур

Байер – Аугсбург – 2:0

Голы: Диаби, 25, Амири, 59

Вольфсбург – Майнц – матч начнется в 19:00

РБ Лейпциг уничтожил Шальке, Боруссия Д одолела Вердер, Кельн разгромил Герту: 23-й тур Бундеслиги, суббота

В первом матче воскресенья Байер без особого труда одолел Аугсбург. Еще в середине первого тайма французский нападающий "фармацевтов" Мусса Диаби получил роскошную диагональную передачу от Кая Хаверца в штрафную и пробил в противоположной от голкипера угол.

После перерыва Надим Амири, подхватив мяч в центре поля, промчался с ним к линии вратарской площадки и кинжального ударом прошил Томаша Коубека. Победа принесла Байеру 43 пункта и сравняла по очкам с менхенгладбахской Боруссией, Аугсбург с 27 баллами остался одиннадцатым.

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