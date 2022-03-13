Германия, Бундеслига, 26-й тур

Байер – Кельн – 0:1

Гол: Шиндлер, 67

Айнтрахт – Бохум – начало матча в 18:30

Боруссия Д – Арминия – начало матча в 18:30

Гройтер Фюрт – РБ Лейпциг – начало матча в о 20:30

Бавария расписала ничью с Хоффенхаймом, Боруссия М одолела Герту, Фрайбург перестрелял Вольфсбург

В первом матче дня Байер неожиданно проиграл Кельну. Кайнц должен был выводить "козлов" вперед еще в середине первого тайма, но с его крученым выстрелом в правый угол справился кипер "фармацевтов". На экваторе второй сорокапятиминутки Шиндлер решился на удар под правую стойку и не прогадал. Азмун вскоре должен был сравнивать, но Швабе среагировал на удар по центру. Как следствие, Байер остался третьим и упустил шанс сократить расстояние до дортмундской Борусии, которая теперь опережает леверкузенцев на 5 очков и имеет две игры в запасе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ