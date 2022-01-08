Германия, Бундеслига, 18-й тур

Байер – Унион – 2:2

Голы: Шик, 38, Та, 84 – Прьомель, 45, 50

Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1

Голы: Бебу, 39, 44, Раум, 90+3 – Грегорич, 5

РБ Лейпциг – Майнц – 4:1

Голы: Силва, 20 (пен.), 61, Собослай, 49, Нкунку, 58 – Ли, 57

Удаление: Хак, 20 (Майнц, красная карточка)

Фрайбург – Арминия – 2:2

Голы: Хаберер, 6, Йонг, 46 – Окугава, 60, Ласме, 87

Гройтер Фюрт – Штутгарт – 0:0

Айнтрахт – Боруссия Д – начало матча в 19:30

Бавария потерпела сенсационное поражение от Боруссии М – "жеребцы" прервали длительную безвыигрышную серию

Серьезное игровое и территориальное преимущество Байера позволило Шику пробить ворота Униона лишь под занавес первого тайма. Однако берлинцы смогли перестроиться и усилиями Премеля забили леверкузенцам гол в раздевалку. После перерыва Гриша оформил дубль и положение "фармацевтов" стало плачевным. Только к концу матча Та сумел вырвать для хозяев ничью.

Хоффенхайм вышел вперед в матче с Аугсбургом уже на второй минуте, однако VAR зафиксировал игру рукой в атаке и гол был отменен. Гости не остались в долгу – после подачи с углового Грегорич ошеломил хозяев. Чтобы изменить ситуацию, Хоффенхайму понадобилось долгих 35 минут, после которых Бебу перевернул все с ног на голову, забив дважды подряд. Уже в добавленное время Раум голом поставил жирную точку в матче.

Александр Хак в середине первого тайма поставил Майнц в затруднительное положение, заработав удаление за игру рукой и позволив РБ Лейпцигу забить с пенальти. После перерыва Собослай удвоил преимущество "быков". В середине второй сорокапятиминутки команды в течение минуты обменялись голами, но почти сразу Силва оформил дубль и шансы Майнца на успех снизились до нуля. В конце концов матч так и завершился.

Арминия смогла продержаться с Фрайбургом всего шесть минут, пока Хаберер не попал в левый угол. Сразу после перерыва Йонг удвоил преимущество хозяев. Казалось, судьба матча была решена, но у гостей был свой план: Окугава в середине тайма и Ласме за три минуты до свистка оформили неожиданный камбэк и отобрали у команды Кристиана Штрайха победу.

В еще одном матче Гройтер Фюрт и Штутгарт расписали безголевую ничью.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ