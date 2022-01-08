Байер на последних минутах спасся с Унионом, Арминия оформила камбэк с Фрайбургом, РБ Лейпциг разгромил Майнц
В субботу 18-й тур чемпионата Германии продолжил ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 18-й тур
Байер – Унион – 2:2
Голы: Шик, 38, Та, 84 – Прьомель, 45, 50
Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1
Голы: Бебу, 39, 44, Раум, 90+3 – Грегорич, 5
РБ Лейпциг – Майнц – 4:1
Голы: Силва, 20 (пен.), 61, Собослай, 49, Нкунку, 58 – Ли, 57
Удаление: Хак, 20 (Майнц, красная карточка)
Фрайбург – Арминия – 2:2
Голы: Хаберер, 6, Йонг, 46 – Окугава, 60, Ласме, 87
Гройтер Фюрт – Штутгарт – 0:0
Айнтрахт – Боруссия Д – начало матча в 19:30
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Серьезное игровое и территориальное преимущество Байера позволило Шику пробить ворота Униона лишь под занавес первого тайма. Однако берлинцы смогли перестроиться и усилиями Премеля забили леверкузенцам гол в раздевалку. После перерыва Гриша оформил дубль и положение "фармацевтов" стало плачевным. Только к концу матча Та сумел вырвать для хозяев ничью.
Хоффенхайм вышел вперед в матче с Аугсбургом уже на второй минуте, однако VAR зафиксировал игру рукой в атаке и гол был отменен. Гости не остались в долгу – после подачи с углового Грегорич ошеломил хозяев. Чтобы изменить ситуацию, Хоффенхайму понадобилось долгих 35 минут, после которых Бебу перевернул все с ног на голову, забив дважды подряд. Уже в добавленное время Раум голом поставил жирную точку в матче.
Александр Хак в середине первого тайма поставил Майнц в затруднительное положение, заработав удаление за игру рукой и позволив РБ Лейпцигу забить с пенальти. После перерыва Собослай удвоил преимущество "быков". В середине второй сорокапятиминутки команды в течение минуты обменялись голами, но почти сразу Силва оформил дубль и шансы Майнца на успех снизились до нуля. В конце концов матч так и завершился.
Арминия смогла продержаться с Фрайбургом всего шесть минут, пока Хаберер не попал в левый угол. Сразу после перерыва Йонг удвоил преимущество хозяев. Казалось, судьба матча была решена, но у гостей был свой план: Окугава в середине тайма и Ласме за три минуты до свистка оформили неожиданный камбэк и отобрали у команды Кристиана Штрайха победу.
В еще одном матче Гройтер Фюрт и Штутгарт расписали безголевую ничью.