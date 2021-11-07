В воскресенье в Бундеслиге состоялось три матча. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Германия, Бундеслига, 11-й тур

Герта – Байер – 1:1

Голы: Йоветич, 42 – Андрих, 90

Кельн – Унион – начало матча в 18:30

Гройтер – Айнтрахт – начало матча в 20:30

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Неудачная полоса Байера продолжилась и в матче с Гертой. Подопечные Херардо Сеоане создали минимум моментов в первом тайме, зато получили гол в свои ворота незадолго до перерыва – Стефан Йоветич попал в левую девятку. Следует упомянуть также о выстреле Сердара, с которым не без проблем справился Градецки.

В середине второй сорокапятиминутки Демирбай пробивал под перекладину – Шволов забрал мяч. Боатенг в конце матча мог ставить точку, но закрутил сферу мимо правой стойки. Зато забил Байер – Андрих добил сферу в пустые ворота и спас для "фармацевтов" ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ