Байер эффектно победил Бохум, вплотную приблизившись к вершине Бундеслиги
Байер в рамках матча-открытия 27-го тура немецкой Бундеслиги 2024/25 победил Бохум (3:1). Отчет читайте на "Футбол 24".
Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Байер сохранил призрачные шансы на чемпионство и укрепил свою позицию в борьбе за Лигу чемпионов.
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Леверкузен перед международной паузой таки воспользовался осечкой Баварии, сократив отставание от лидера до шести очков. Таким образом, уже будто бы закрытая борьба за Серебряную Салатницу возродилась – а матч против Бохума в родных стенах способствовал еще большему "сближению" с "рекордмайстером". Правда, шестнадцатая команда чемпионата недавно прибила Баварию в Мюнхене, забив три гола.
Еще больше "фармацевтов" тревожили травмы Вирца, Теллы и Тапсоба, а ряд футболистов основы (в частности, Паласиос и Инкапье) только вернулись из Южной Америки. Хаби Алонсо бросил их в бой с первых минут – и не прогадал. На 20-й минуте Байер открыл счет в результате безумного дальнего удара Гарсии, которому ассистировал Паласиос. 1:0!
Впрочем, уже через шесть минут Бохум подтвердил свою неуступчивость топам. Джака при борьбе за верховой мяч сбросил его за спины собственным защитникам – точно на ход Масурасу. Тот вышел один на один и пробил в Градецки, а Пасслак подхватил отскок перед штрафной. Феликс выстрелил с лету в дальнюю девятку. 1:1!
Других интересных моментов в первом тайме не было. Матч тяжело давался Байеру – Подопечные Хаби Алонсо до перерыва провести всего 5 ударов при 5 касаниях в штрафной площади гостей. Как следствие, команды отправились отдыхать при ничейном счете
Второй тайм оказался лучшим для "фармацевтов". Хотя бы из-за забитого на 60-й минуте гол. Хозяева забили после подачи со стандарта на левую стойку, откуда Инкапье выполнил скидку. Бонифейс замкнул – 2:1! Байер снова вырвался вперед, но намного лучше игра не стала. До 85-й минуты Леверкузен имел всего 7 касаний в штрафной Бохума.
Гости пытались огрызаться контратаками, но ничего интересного не получалось. Байер же под конец встречи начал получать пространство, что вылилось в ряд острых эпизодов. Так, на 78-й минуте Бонифейса вывели на ударную позицию в правом краю штрафной – Виктор пробил низом, однако мяч прошел в сантиметрах от штанги.
На 80-й же Джака выполнил шикарный пас на правый фланг, а Фримпонг оттуда прострелил под замыкание Бонифейсу. Виктор забил гол, но его отменили из-за довольно сомнительного офсайда (хотя если нападающий задел мяч после передачи Гранита, то решение таки справедливое). В конце концов, контратака на 88-й добила Бохум – Паласиос отдал разрезную передачу на свежего Адли, а тот пробил мимо голкипера в ближний угол.
Джака в компенсированное время мог и разгром оформить, мощно пробив с линии штрафной, однако после его удара мяч попал в штангу. А потом еще и срикошетил в противоположную стойку! В конце концов, Леверкузен отпраздновал победу со счетом 3:1.
Байер набрал 59 очков, приблизившись к Баварии на расстояние трех очков. Мюнхенцы в текущем туре сыграют против Сакнт-Паули. Отрыв "фармацевтов" от третьей позиции достиг 12 зачетных баллов, а Бохум остается в одном пункте от зоны прямого вылета.
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