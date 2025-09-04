Байер хотел уволить Тен Хага еще до начала сезона – коррупционные трансферы, ужасные отношения с игроками, отжимания
Байер хочет как можно быстрее забыть 2 месяца тренерства Эрика Тен Хага.
Увольнение нидерландца после всего 3 официальных матчей удивило многих, но на самом деле руководство леверкузенского клуба было готово сделать это еще раньше. За 2 месяца к Тен Хагу накопилось очень много претензий, информирует Bild.
Байер выплатит Тен Хагу огромные отступные после двух месяцев работы – 100 000 евро за день работы
– Новый тренер ни с кем не ладил, даже с собственными помощниками, которых сам пригласил в Германию;
– Тен Хаг постоянно вмешивался в планирование трансферов и предлагал игроков из своего агентства, как это уже было в Манчестер Юнайтед;
– Игроки Байера не воспринимали тренировочный процесс – например, отжимания были так же важны, как работа с мячом. Проблемы продолжались в матчах, где футболисты не имели представления, как им действовать;
– Общая атмосфера в клубе стала невероятно холодной.
Байер считает Тен Хага "худшим тренером в своей истории" и жалеет, что дал ему даже 2 месяца. Сейчас руководство "фармацевтов" использует международную паузу для поиска замены.
Байер в большинстве упустил победу над Вердером в добавленное время – Тен Хаг не может выиграть второй матч подряд