В субботу в 28-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 28-й тур

Хайденхайм – Байер – 0:1

Гол: Буэндия, 90+1

Фрайбург – Боруссия Д – 1:4

Голы: Эггштайн, 89 – Адейеми, 34, Чуквуемека, 51, Гирасси, 68, Гиттенс, 79

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Шешко, 24, Баку, 43, Поульсен, 84 – Бишоф, 11

Удаления: Эстигор, 28 (Хоффенхайм, красная карточка)

Бохум – Штутгарт – 0:4

Голы: Шабо, 8, Демирович, 11, 48, 86

Майнц – Хольштайн – 1:1

Голы: Вайпер, 75 – Бернгардссон, 34

Вердер – Айнтрахт – начало матча в 19:30

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Байер едва не опозорился с Хайденхаймом. Аутсайдер Бундеслиги до последнего держал свои ворота на замке, однако выстоять не смог. Уже в добавленное время Буэндия ударом под правую стойку из-за пределов штрафной принес леверкузенцам волевую победу, сохранив шансы Алонсо и Ко на серебряную Салатницу.

Дортмундская Боруссия на выезде разбила Фрайбург. "Шмели" отгрузили в ворота соперника четыре гола, пропустив в ответ на последней минуте матча. Как следствие, команда Нико Ковача поднялась в турнирной таблице Бундеслиги сразу на две ступеньки и идет восьмой.

РБ Лейпциг дома одолел Хоффенхайм. "Быки" пропустили на старте встречи, однако на перерыв ушли побеждая. Более того, в середине тайма Эстигор заработал красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. В концовке встречи Поульсен поставил жирную точку и вернул РБ Лейпциг в топ-5 Бундеслиги.

Штутгарт на классе разгромил Бохум. Худшая команда чемпионата пропустила четыре сухих гола, а героем встречи стал Демирович, который записал в свой актив хет-трик.

В еще одной игре Майнц и Хольштайн не выявили сильнейшего, расписав боевую ничью 1:1.

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