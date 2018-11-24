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Байер дома уверенно победил Штутгарт

23 ноября 23:22 10 Читати українською
Байер дома уверенно победил Штутгарт
Байєр – Штутгарт – 2:0 / фото ФК Байер

Байер благодаря дублю Кевина Фолланда переиграл Штутгарт в матче-открытии 12-го тура Бундеслиги.

Чемпионат Германии, 12-й тур

Байер – Штутгарт – 2:0

Голы: Фолланд, 76, 83

Матч едва ли не самых провальных клубов Бундеслиги этого сезона соответствовал своему статусу. Команды допускали очень много элементарных ошибок и пытались нивелировать их откровенными фолами. Первый тайм получился особенно скучным – Штутгарт практически не бил по воротам, а Байер бил много, но плохо. Лучшие моменты этого отрезка игры принадлежали именно фармацевтам: на 30-й минуте Тин Едвай в касание замкнул передачу Хаверца ударом выше ворот, а на 34-й Кевин Фолланд вышел на них под углом и пробил неточно.

Второй тайм был гораздо более динамичным, хотя качественных моментов было не очень много. Байер доминировал на футбольном поле и раз за разом разрывал оборону соперника, но завершение хромало на оба ноги. Так, на 60-й минуте Кевин Фолланд после передачи на пустые ворота с нескольких метров умудрился пробить значительно выше. Штутгарт ответил несколькими неточными ударами и не слишком опасными стандартами, вполне принимая выездную ничью как успех. Тем не менее, удержать её не удалось: на 76-й минуте "фармацевты" заработали угловой, разыграли его низом, после чего Кай Хаверц выполнил мягкий навес на дальнюю штангу, а Кевин Фолланд своим седьмым ударом в матче замкнул – 1:0. Через семь минут Кевин забьёт свой пятый гол в сезоне, завершив классную атаку Байера точным ударом из-за пределов штрафной – 2:0. Штутгарт капитулировал.

Таким образом, Байер набрал 15 очков и поднялся аж на 10 позицию в турнирной таблице. Штутгарт остался на последнем месте, имея в активе всего 9 зачётных баллов.

Германия12 турБайАрена (Леверкузен)

Байер - Штутгарт: Пятница 23 ноября 2018

Байер
Матч окончен
2 : 0
Штутгарт
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