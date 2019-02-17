Байер дома уверенно победил Фортуну

Байер благодаря голам Кая Хаверца и Леона Бейли переиграл дюссельдорфскую Фортуну в матче 22-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии 2018/2019, 22-й тур

Байер – Фортуна – 2:0

Голы: Хаверц, 18 Бейли, 66

Байер в родных стенах принимал Фортуну, достаточно быстро открыв счёт. На 18-й минуте Кай Хаверц переправил передачу Кевина Фолланда с правого фланга в левый нижний угол – 1:0. Маркус Зуттнер на 22-й мог сравнять, но его выстрел со штрафного пролетел рядом со штангой. В целом же Леверкузен выглядел активнее, имея возможность удвоить своё преимущество в конце первого тайма – это Фолланд пробил с близкой дистанции, но один из защитников вынес мяч с линии ворот.

Во втором тайме Байер продолжил давить. На 57-й минуте Ярослав Дробны спас свою команду, парируя удар Лукаса Аларио из центра штрафной, но на 65-й Леон Бейли таки забил второй гол "фармацевтов" – он удачно сыграл на добивании после выстрела Мичела Вайзера. После этого судьба матча была решена – леверкузенцы уверенно довели его до победы.

Таким образом, Байер набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Фортуна осталась с 25 зачётными баллами на двенадцатой строчке.