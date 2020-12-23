Стороны согласовали новый контракт сроком до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт "фармацевтов".

"Байер станет чемпионом Бундеслиги": Босс не делает трагедии из-за поражения от Баварии

Вирц дебютировал за первую команду Байера в мае этого года. Через несколько недель талант стал самым молодым автором гола в истории Бундеслиги. Полузащитник поразил ворота грозной Баварии, когда ему было всего 17 лет и 34 дня (недавно рекорд побил Мукоко из Боруссии Д).

Добавим, что Байер является одной из главных сенсаций текущего сезона. Леверкузенцы идут на втором месте, уступая два очка Баварии.

Гвардіола проти Артети, Анчелотті буде мститись Манчестер Юнайтед та іспит на мужність для Мілана – топ-матчі мідвіку