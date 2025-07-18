Контрольный матч

Байер – Фламенго (U-20) – 1:5

Голы: Монтрелл, 70 – Лорран, 2, Матеус, 11, 36, Леао, 45+4, Соуза, 54

Дебют Эрика Тен Хага во главе Байера превратился из мечты в кошмар. Бывший тренер Манчестер Юнайтед заменил Хаби Алонсо на скамейке запасных в Германии, но результат пока не оправдал его ожиданий. "Фармацевты" пропустили пять мячей в товарищеском матче от Фламенго U-20.

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Немецкая команда отправилась в Бразилию на предсезонные сборы, которые начались крайне неудачно. Бразильцы забили четыре раза еще до перерыва. Кроме того, в стартовом составе Байера было не так много молодых игроков: Адли и Бонифейс вышли в стартовом составе, а Гримальдо, Шик и Джака появились на поле во время встречи.

Единственный гол престижа Байер забил усилиями футболиста молодежной команды Монтрелла на 70-й минуте.