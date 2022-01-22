Иранец подписал 5-летний контракт с леверкузенским Байером. Азмун доиграет нынешний сезон в России, а летом присоединится к новой команде на правах свободного агента, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Сердар выступает в России с 2013 года. Последние три сезона защищает цвета Зенита, где успел стать главной звездой команды, забив 60 голов в 104 матчах.

"Переход в Байер – это шаг в одну из лучших лиг Европы. У Байера действительно отличный состав, я давно слежу за этим клубом и мне очень нравится как играет команда. То, что я скоро смогу играть в Бундеслиге, невероятно волнующее для меня. Я уверен, что своими футбольными качествами усилию команду", – цитирует Азмуна пресс-служба Байера.

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