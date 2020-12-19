Шедевр Шика и дубль Левандовски в видеообзора матча Байер – Бавария – 1:2
22:35 - Читати українською
Байер уступил Баварии рамках 13-го тура чемпионата Германии. Смотрите видео голов и обзор матча Байер – Бавария на "Футбол 24".
Роберт Левандовски 90+3’
90+3’ Роберт Левандовски
Патрик Шик уже на 14-й минуте роскошным ударом открыл счет. Однако "фармацевты" не смогли зацепиться хотя бы за ничью. Мюнхенцев спас Роберт Левандовски, который забил по голу в конце каждого из таймов.
Бавария на последних секундах вырвала победу над Байером в матче за первое место Бундеслиги – Левандовски оформил дубль
Благодаря этой победе Бавария набрала 30 очков и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Байер потерпел первое поражение в чемпионате и опустился на вторую строчку. Отставание составляет два зачетных пункта.
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