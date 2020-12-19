Патрик Шик уже на 14-й минуте роскошным ударом открыл счет. Однако "фармацевты" не смогли зацепиться хотя бы за ничью. Мюнхенцев спас Роберт Левандовски, который забил по голу в конце каждого из таймов.

Бавария на последних секундах вырвала победу над Байером в матче за первое место Бундеслиги – Левандовски оформил дубль

Благодаря этой победе Бавария набрала 30 очков и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. Байер потерпел первое поражение в чемпионате и опустился на вторую строчку. Отставание составляет два зачетных пункта.