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Байер – Бавария – 2:4 – видео голов и обзор матча

19:56 10 Читати українською
Байер – Бавария – 2:4 – видео голов и обзор матча
Байер – Бавария – видео голов и обзор матча / Фото ФК Бавария

Байер принимал Баварию в центральном матче 30 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов поединка Байер – Бавария.

10’ Лукас Аларио
89’ Флориан Вирц
 
Кингсли Коман 27’
Леон Горецка 42’
Серж Гнабри 45’
Роберт Левандовски 66’
10’ Лукас Аларио
27’ Кингсли Коман
42’ Леон Горецка
45’ Серж Гнабри
66’ Роберт Левандовски
89’ Флориан Вирц

Уже в первом тайме действующий чемпион Германии не оставил каких-либо сомнений относительно победителя встречи. Гости отгрузили сопернику три мяча, на которые "фармацевты" ответили лишь одним.

Талант Байера стал самым молодым автором гола в Бундеслиге – мастерский удар в ворота Баварии

После перерыва мюнхенцы продолжили контролировать ситуацию и до финального свистка соперники еще успели обменяться голами.

После 30-ти туров Бавария уверенно лидирует, Байер расположился на 5-й строчке.

Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству

Источник: ТК Футбол
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Байер - Бавария Байер Байер Германия Бавария Бавария Видеоновости
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