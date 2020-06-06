Байер – Бавария – 2:4 – видео голов и обзор матча

Байер принимал Баварию в центральном матче 30 тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и главных моментов поединка Байер – Бавария.

Уже в первом тайме действующий чемпион Германии не оставил каких-либо сомнений относительно победителя встречи. Гости отгрузили сопернику три мяча, на которые "фармацевты" ответили лишь одним.

Талант Байера стал самым молодым автором гола в Бундеслиге – мастерский удар в ворота Баварии

После перерыва мюнхенцы продолжили контролировать ситуацию и до финального свистка соперники еще успели обменяться голами.

После 30-ти туров Бавария уверенно лидирует, Байер расположился на 5-й строчке.

Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству