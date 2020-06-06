Байер – Бавария: главная звезда хозяев не сыграет в центральном матче дня – стартовые составы и онлайн-трансляция

Байер принимает Баварию в центральном матче 30 тура Бундеслиги. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28 тура Бундеслиги Байер – Бавария начнется в 16:30 по киевскому времени. Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

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Бавария мчится к очередному чемпионству, имея 7 очков преимущества над конкурентами. Поединок с Байером – предпоследний серьезный барьер для рекордмайстера. Петер Бос выиграл два предыдущих матча против Баварии. У хозяев грандиозная потеря – из-за мышечной травмы не сыграет лидер Кай Хаверц.

Стартовые составы

Байер: Градецки – С.Бендер, Тапсоба, Драгович – Амири, Арангис, Баумгартлингер, Бэйли – Беллараби, Аларио, Диаби.

Запасные: Озкан, Та, Паулиньо, Демирбай, Уенделл, Вайзер, Паласиос, Витц, Фолланд.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Гнабри – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Алькантара, Лукас, Одриосола, Мартинес, Перишич, Сингх, Зиркзее.

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