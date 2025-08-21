Байер на своем официальном сайте объявил об аренде Клаудио Эчеверри сроком на один год. "Фармацевты" лишены права выкупа игрока по окончании этой аренды. Ожидается, что 19-летний Эчеверри усилит атакующую линию команды, которая пострадала после ухода Флориана Вирца в Ливерпуль.

Байер неожиданно перехватил звезду Ман Сити, который не смог выбрать между Ромой и Жироной

В Леверкузене аргентинец будет выступать под 9-м номером. Ранее он успел сыграть лишь в двух матчах за Манчестер Сити, в том числе в финале Кубка Англии против Кристал Пэлас.

В начале 2024 года Сити приобрел вундеркинда у Ривер Плейт за чуть более 18 миллионов евро и сразу же отдал обратно в аренду на год.

Ранее интерес к игроку приписывали Боруссии Д и Роме.

