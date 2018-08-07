Байер арендовал Телина, которым интересовалось Динамо

Форвард Андерлехта Исаак Телин продолжит карьеру в Бундеслиге.
Леверкузенский Байер на своем официальном сайте объявил о договоренности с Андерлехтом по аренде форварда Исаака Телину.
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Нападающий сборной Швеции следующий сезон проведет в составе "фармацевтов".
К слову, ранее сообщалось, что Телин прибыл в Киев на переговоры с Динамо. Он якобы даже присутствовал на матче Динамо против Шахтера.
Сезон 2017/18 Исаак Телин провел в аренде за Васланд-Беверен. В бельгийском высшем дивизионе он провел 33 матча, в которых забил 19 мячей. На чемпионате мира-2018 на его счету 4 поединка.
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