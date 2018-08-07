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Байер арендовал Телина, которым интересовалось Динамо

14:43 86 Читати українською
Байер арендовал Телина, которым интересовалось Динамо
Исаак Телин / фото ФК Байер

Форвард Андерлехта Исаак Телин продолжит карьеру в Бундеслиге.

Леверкузенский Байер на своем официальном сайте объявил о договоренности с Андерлехтом по аренде форварда Исаака Телину.

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Нападающий сборной Швеции следующий сезон проведет в составе "фармацевтов".

К слову, ранее сообщалось, что Телин прибыл в Киев на переговоры с Динамо. Он якобы даже присутствовал на матче Динамо против Шахтера.

Сезон 2017/18 Исаак Телин провел в аренде за Васланд-Беверен. В бельгийском высшем дивизионе он провел 33 матча, в которых забил 19 мячей. На чемпионате мира-2018 на его счету 4 поединка.

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