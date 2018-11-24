Байер – Штутгарт – 2:0 – видео голов и обзор матча

Испания — 11:15 126
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Президент Леганеса прокомментировала возможность досрочного возвращения Лунина в Реал
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Атлетико – Барселона: Коутиньо пропустит матч, Дембеле попал в заявкуИспания — 10:25 33
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УЕФА прокомментировал скандал вокруг возможного нарушения Рамосом антидопинговых нормЛига чемпионов — 10:12 81
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Лунин впервые выходит в основе Леганеса на матч Ла ЛигиИспания — 23 нояб 187
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Зинченко в гостях у Ярмоленко, Барселона рискует потерять лидерство – топ-5 матчей евроуик-энда, которые надо видетьМир — 23 нояб 420
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