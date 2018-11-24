Байер – Штутгарт – 2:0 – видео голов и обзор матча

Леверкузенский Байер на своем поле сумел дожать Штутгарт. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка 12-го тура Бундеслиги.

Победу "фармацевтам" обеспечил дубль Кевина Фолланда во второй половине матча. Сначала немецкий форвард замкнул подачу Кая Хаверца после розыгрыша углового. А на 83-й минуте воспитанник Мюнхена-1860 неотразимо пробил из-за пределов штрафной – 2:0.

Байер дома уверенно победил Штутгарт

Эта победа позволила Леверкузену, по крайней мере временно, подняться на 10-е место в турнирной таблице. В то же время Штутгарт идет последним, набрав лишь 8 очков в 12-ти турах.

Чемпионат Германии, 12-й тур

Байер – Штутгарт – 2:0

Голы: Фолланд, 76, 83