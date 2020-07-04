Леверкузен и Мюнхен сошлись в финале Кубка Германии 2019/20. Стартовые составы и видеотрансляцию матча ищите на "Футбол 24".
Финальный матч Кубка Германии Байер – Бавария начинается в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию игры от YouTube можно увидеть в этой новости.
Бавария в шаге от "золотого дубля" – Бундеслигу без проблем выиграли, остался финал национального кубка. Байер рискует снова оправдать обидный никнейм "Неверкузен".
Стартовые составы
Байер: Градецки – Л.Бендер, Тапсоба, С.Бендер, Уенделл – Баумгартлингер, Арангис – Диаби, Амири, Бэйли – Хаверц.
Запасные: Озджан, Та, Драгович, Демирбай, Аларио, Вайзер, Вирц, Фолланд, Баллараби.
Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горетцка, Киммих – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски.
Запасные: Ульрайх, Одриосола, Лукас, Зюле, Кюизонс, Тьяго, Коутиньо, Перишич, Зиркзее.
Байер – Бавария: видеотрансляция финала Кубка Германии
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