Леверкузен и Мюнхен сошлись в финале Кубка Германии 2019/20. Стартовые составы и видеотрансляцию матча ищите на "Футбол 24".

Финальный матч Кубка Германии Байер – Бавария начинается в 21:00 по киевскому времени. Трансляцию игры от YouTube можно увидеть в этой новости.

Бавария в шаге от "золотого дубля" – Бундеслигу без проблем выиграли, остался финал национального кубка. Байер рискует снова оправдать обидный никнейм "Неверкузен".

Стартовые составы

Байер: Градецки – Л.Бендер, Тапсоба, С.Бендер, Уенделл – Баумгартлингер, Арангис – Диаби, Амири, Бэйли – Хаверц.

Запасные: Озджан, Та, Драгович, Демирбай, Аларио, Вайзер, Вирц, Фолланд, Баллараби.

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горетцка, Киммих – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Лукас, Зюле, Кюизонс, Тьяго, Коутиньо, Перишич, Зиркзее.

Байер – Бавария: видеотрансляция финала Кубка Германии

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