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Баенко: Ворскла не имеет права на ошибку в матче с Шахтером

14:31 27 Читати українською
Баенко: Ворскла не имеет права на ошибку в матче с Шахтером
Владимир Баенко / ФК Ворскла

Защитник Ворсклы Владимир Баенко поделился ожиданиями от матча 9 тура УПЛ против Шахтера.

 

"Мы подходим к матчу с Шахтером очень сконцентрированными, потому что права на ошибку у нас нет. Отрабатываем на тренировках и моделируем то, как мы будем играть. Постараемся исправить ситуацию в турнирной таблице.

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Мы просматривали матчи Шахтера и еще будем смотреть. У любой команды есть сильные и слабые стороны. Постараемся воспользоваться их слабыми сторонами и закрыть их сильные стороны", – цитирует Баенко sport.ua.

В предыдущем туре полтавчане опозорились в матче с Динамо, уступив дома со счетом 0:5.

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Владимир Баенко Владимир Баенко Ворскла Ворскла Шахтер Шахтер Шахтер - Ворскла
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