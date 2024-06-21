Инцидент произошел в доме обладателя "Золотого мяча", на вилле в Альтавилла Вичентини. Баджо вместе с семьей смотрел матч Испания – Италия, когда в дом ворвались по меньшей мере пять вооруженных людей, сообщает Corriere del Veneto.

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Роберто пытался остановить преступников, но один из них ударил бывшего футболиста в голову прикладом пистолета. Затем семью заперли в одной из комнат, где она и находилась, пока грабители пытались найти деньги и драгоценности.

В свои 57 лет Баджо находится в хорошей форме. Уже после побега воров Роберто сумел выбить дверь из комнаты, после чего вызвал полицию. В конце концов, итальянскую легенду доставили в ближайшее отделение неотложной помощи в Арциньяно, где ему наложили швы.

К слову, вилла Роберто Баджо – это типичная современная фермерская резиденция. Дом расположен удаленно от других. Итальянец после завершения карьеры перебрался подальше от городской суеты и занимается разведением животных и выращиванием растений.

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