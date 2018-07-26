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Бадель близок к переходу в Лацио

22:09 32 Читати українською
Бадель близок к переходу в Лацио
Милан Бадель / Reuters

Полузащитник Бадель, который стал вице-чемпионом мира со сборной Хорватии, вскоре может стать игроком римского Лацио.

29-летний хавбек может подписать контракт с "орлами", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

По его информации, в четверг стороны провели плодотворные переговоры и Бадель готов поставить подпись под соглашением с Лацио. Римляне предложили опытному хорвату 4-летний контракт. Ранее на него претендовали Ювентус, Милан и Наполи.

Последним клубом Милана Баделя была Фиорентина. В составе "фиалок" полузащитник играл в 2014-2018 гг. Сейчас хорват находится в статусе свободного агента.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Милан Бадель Милан Бадель Лацио Лацио
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