Украинский защитник минского Динамо Андрей Бацула стал лучшим ассистентом чемпионата Беларуси в сезоне 2021 года.

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Наш легионер, который зимой станет игроком Ворсклы, отдал 11 голевых передач, опередив на 1 пас Павла Нехайчика из БАТЭ. На счету Бацулы также 2 гола в 27 матчах Высшей лиги Беларуси. Еще два ассиста украинец отдал в двух кубковых поединках.

К слову, в топ-20 ассистентов вошли украинский хавбек Гомеля Александр Батищев (7 передач) и Юрий Габовда из Торпедо-БелАЗ (6 пасов).

Напомним, по итогам сезона золото белорусского первенства завоевал солигорский Шахтер, вторым стал барисовский БАТЭ, бронза – у минского Динамо.

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