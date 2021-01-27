Динамо официально договорилось с Кортрейком насчет полноценного трансфера Бацулы.

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Как сообщает официальный сайт Динамо Минск, соглашение действительно до конца сезона 2020/21. Сумма трансфера при этом не разглашается.

Напомним, Бацула перебрался в Беларусь летом 2020 года, провел за Динамо 13 матчей и отметился ассистом. До этого он выступал за бельгийский Кортрейк, где провел 29 поединков и записал в свой актив гол и 2 результативные передачи после перехода в 2018 году.

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