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Бацула стал игроком Динамо Минск

19:35 33 Читати українською
Бацула стал игроком Динамо Минск
Андрей Бацула / ФК Динамо Минск

Еще один украинец будет выступать в чемпионате Беларуси.

Защитник бельгийского Кортрейка Андрей Бацула стал игроком минского Динамо, сообщает официальный сайт клуба.

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28-летний украинец будет выступать за команду из столицы Беларуси на правах аренды. Соответствующее соглашение между клубами заключили сроком на один год. В Динамо Андрей будет носить футболку с номером 29.

Напомним, профессиональную карьеру футболиста Бацула начал в полтавской Ворскле в 2009 году, за которую не сыграл ни одного поединка. После аренды в Кремне и выступлений за Звезду перебрался в Александрию, откуда в 2018 году перешел в Кортрейк. В текущем сезоне провел за бельгийский клуб 11 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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Кортрейк Кортрейк Мир Андрей Бацула Андрей Бацула Динамо Минск Динамо Минск Трансферы
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