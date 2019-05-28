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Бацула призвал украинских футболистов перебираться в чемпионат Бельгии

19:04 96 Читати українською
Бацула призвал украинских футболистов перебираться в чемпионат Бельгии
Андрей Бацула / Getty images

Украинский защитник бельгийского Кортрейка Андрей Бацула оценил силу тамошнего чемпионата.

"Я надеюсь, что бельгийский чемпионат будет популярным в Украине. Тем более, что матчи начали транслировать на украинском телевидении. Сейчас любой зритель в Украине может посмотреть этот чемпионат и я надеюсь, что в будущем там будет играть больше украинских футболистов.

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Те украинцы, которые уже там выступают, хорошо себя зарекомендовали. Я считаю, что у любого украинского футболиста есть желание попасть в любую команду европейского чемпионата, поэтому нужно не бояться и верить в свои силы", – сказал Бацула в эфире ТК Футбол.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец провел 18 матчей за Кортрейк, в которых забил 1 гол, а его команда заняла 8 место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, однако в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в полуфинале проиграла Шарлеруа.

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