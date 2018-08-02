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Бацула официально перешел в Кортрейк

14:39 82 Читати українською
Бацула официально перешел в Кортрейк
Андрей Бацула / ФК Кортрейк

Центральный защитник Андрей Бацула сменил Александрию на бельгийский Кортрейк.

Украинский защитник присоединился к Кортрейку, сообщает официальный сайт клуба.

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Бацула подписал с фламандцами контракт по схеме 3+2. Ранее сообщалось, что Александрия получит за своего уже экс-игрока ориентировочно 500 тысяч евро.

Андрей Бацула является воспитанником Ворсклы. На профессиональном уровне он играл за Кремень, Зирку и Александрию. Раньше Кортрейк выступали украинцы Евгений Макаренко и Филипп Будковский.

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Украинцы за рубежом Трансферы Александрия Александрия Бельгия Кортрейк Кортрейк Трансферы чемпионата Украины Андрей Бацула Андрей Бацула
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