toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Бельгия
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК ЛИБЕРТАДОРЕС

Бацула классным ассистом помог Кортрейку вырвать победу у Остенде

09:08 88 Читати українською
Бацула классным ассистом помог Кортрейку вырвать победу у Остенде
Остенде – Кортрейк / Фото ФК Кортрейк

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии Кортрейк одержал волевую победу над Остенде.

Чемпионат Бельгии, 16-й тур

Остенде – Кортрейк – 1:2

Голы: Зивкович, 18 (пен) – Авенатти, 26 Мбойя, 56

Малиновский не сумел спасти Генк от первого поражения в чемпионате Бельгии

Уже в начале встречи Остенде вышел вперед благодаря реализованному пенальти. Гостей не устраивал такой ход событий. На 26-й минуте украинский защитник Андрей Бацула отдал роскошный ассист на партнера, который результативно замкнул передачу головой.

Во втором тайме игроки Кортрейка дожали соперника и заслуженно победили.

После 16-ти туров Кортрейк занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в активе 19 очков.

Теги
Видеоновости Андрей Бацула Андрей Бацула Бельгия Кортрейк Кортрейк Остенде Остенде
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
55
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук