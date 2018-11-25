Бацула классным ассистом помог Кортрейку вырвать победу у Остенде

В матче 16-го тура чемпионата Бельгии Кортрейк одержал волевую победу над Остенде.

Чемпионат Бельгии, 16-й тур

Остенде – Кортрейк – 1:2

Голы: Зивкович, 18 (пен) – Авенатти, 26 Мбойя, 56

Малиновский не сумел спасти Генк от первого поражения в чемпионате Бельгии

Уже в начале встречи Остенде вышел вперед благодаря реализованному пенальти. Гостей не устраивал такой ход событий. На 26-й минуте украинский защитник Андрей Бацула отдал роскошный ассист на партнера, который результативно замкнул передачу головой.

Во втором тайме игроки Кортрейка дожали соперника и заслуженно победили.

После 16-ти туров Кортрейк занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, имея в активе 19 очков.