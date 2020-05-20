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Бабич заметил несправедливость в турнирном положении Карпат – тренер Мариуполя ожидает зрелищный бой

18:26 47 Читати українською
Бабич заметил несправедливость в турнирном положении Карпат – тренер Мариуполя ожидает зрелищный бой
Карпаты – Мариуполь / Фото ФК Карпаты

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич уже в ожидании поединка 24-го тура УПЛ против Карпат.

"Команда, которая незаслуженно занимает последнее место УПЛ. С Карпатами у нас всегда непростые матчи. Плюс много голов, в последней встрече 2:2 сыграли.

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Настраиваемся на хорошую игру. Это будет старт, хочется, чтобы быстрее футболисты вспомнили лучшие матчи и показали хороший футбол", – сказал Бабич для ТК Футбол.

Напомним, УАФ анонсировала возвращение чемпионата Украины уже с 30 мая. После 23-х туров Мариуполь расположился на 8-й строчке, а Карпаты замыкают турнирную таблицу.

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Теги
Карпаты Карпаты Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
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