Бабич заметил несправедливость в турнирном положении Карпат – тренер Мариуполя ожидает зрелищный бой

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич уже в ожидании поединка 24-го тура УПЛ против Карпат.

"Команда, которая незаслуженно занимает последнее место УПЛ. С Карпатами у нас всегда непростые матчи. Плюс много голов, в последней встрече 2:2 сыграли.

Герега признался, что хотел приобрести Карпаты – известны причины срыва сделки

Настраиваемся на хорошую игру. Это будет старт, хочется, чтобы быстрее футболисты вспомнили лучшие матчи и показали хороший футбол", – сказал Бабич для ТК Футбол.

Напомним, УАФ анонсировала возвращение чемпионата Украины уже с 30 мая. После 23-х туров Мариуполь расположился на 8-й строчке, а Карпаты замыкают турнирную таблицу.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ