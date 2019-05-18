Бабич: Уверен, у Мариуполя с Динамо получится хороший матч

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ против Динамо.

"У ребят сейчас хорошее настроение. Мы удачно отыграли предыдущие игры, поэтому готовимся с положительными эмоциями. Радует, что нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Поэтому у нас будет приятная головная боль при выборе состава.

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Не думаю, что этот матч будет легким. В последнее время наши игры, как для нас, так и для Динамо, получаются принципиальными. Думаю, получится своеобразный кубковый бескомпромиссный поединок. Да, Динамо в последних турах потеряло очки и уже практически потеряло шансы догнать Шахтер, но, уверен, "недонастроя" с их стороны не будет. Как, впрочем, и с нашей.

В составах нашей команды и Динамо много молодых футболистов – клубы придерживаются такого вектора развития. Поэтому, уверен, что получится хороший матч, с эмоциями, забитыми голами, качественной игрой и желтыми карточками", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

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