toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Бабич: Уверен, у Мариуполя с Динамо получится хороший матч

18 мая 06:30 40 Читати українською
Бабич: Уверен, у Мариуполя с Динамо получится хороший матч
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич поделился ожиданиями от матча 29 тура УПЛ против Динамо.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

"У ребят сейчас хорошее настроение. Мы удачно отыграли предыдущие игры, поэтому готовимся с положительными эмоциями. Радует, что нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Поэтому у нас будет приятная головная боль при выборе состава.

Бабич: Для Мариуполя уже идет квалификация Лиги Европы

Не думаю, что этот матч будет легким. В последнее время наши игры, как для нас, так и для Динамо, получаются принципиальными. Думаю, получится своеобразный кубковый бескомпромиссный поединок. Да, Динамо в последних турах потеряло очки и уже практически потеряло шансы догнать Шахтер, но, уверен, "недонастроя" с их стороны не будет. Как, впрочем, и с нашей.

В составах нашей команды и Динамо много молодых футболистов – клубы придерживаются такого вектора развития. Поэтому, уверен, что получится хороший матч, с эмоциями, забитыми голами, качественной игрой и желтыми карточками", – цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

Вистояв тільки Шовковський: парад рекордів Шахтаря у Кубку України – усе, про що варто знати кожному

blog_ava
"С Михайличенко и Калитвинцевым будет то самое": Сабо стал на защиту Хацкевича
10:05
408
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Динамо Киев - Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
4
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук