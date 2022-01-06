"Не думаю, что Динамо, как и Шахтер, ждут весны, чтобы усилиться футболистами, которые не сумели трудоустроиться. Это не судьба лидеров. Киевляне уже традиционно отправляются в Испанию, где у Мирче Луческе намечена рабочая и игровая программа. Думаю, "бело-синие" постараются организовать спарринги с европейскими клубами хорошего уровня.

"Динамо выглядит увереннее, чем Шахтер": экс-игрок сборной Украины пророчит второе подряд чемпионство команде Луческу

Что касается кадров, то Динамо нужно сохранить футболистов, которые сейчас в обойме и прикупить форварда. Продажа Миколенко – хороший показатель для украинского футбола, пример того, как можно успешно вести дела.

Сможет ли Дубинчак заменить Миколенко? Возможно, но на эту позицию киевлянам нужно еще кого-то подобрать, создать конкуренцию. Динамо – это другой уровень, и Луческу не всегда и не всем позволяет совершать две одинаковые ошибки подряд. Кстати, не исключен также и перевод на левый фланг Караваева.

Насчет нападающего... В Украине вариант только один – это Довбик. У нас таких единицы. Безусловно, Динамо легче было бы найти форварда за границей, но легионерам, как мы видим, нужно время на адаптацию и порой немалое. Довбик – это хорошая инвестиция, причем, на долгие годы, с перспективой выгодной продажи за границу", – сказал Бабич в комментарии FootBoom.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті