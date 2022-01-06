Бабич указал на единственного нападающего из УПЛ, который подойдет Динамо
Известный украинский тренер Александр Бабич, возглавляющий ныне перволиговый Кривбасс, высказался по поводу кадрового потенциала команды Мирчи Луческу.
"Не думаю, что Динамо, как и Шахтер, ждут весны, чтобы усилиться футболистами, которые не сумели трудоустроиться. Это не судьба лидеров. Киевляне уже традиционно отправляются в Испанию, где у Мирче Луческе намечена рабочая и игровая программа. Думаю, "бело-синие" постараются организовать спарринги с европейскими клубами хорошего уровня.
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Что касается кадров, то Динамо нужно сохранить футболистов, которые сейчас в обойме и прикупить форварда. Продажа Миколенко – хороший показатель для украинского футбола, пример того, как можно успешно вести дела.
Сможет ли Дубинчак заменить Миколенко? Возможно, но на эту позицию киевлянам нужно еще кого-то подобрать, создать конкуренцию. Динамо – это другой уровень, и Луческу не всегда и не всем позволяет совершать две одинаковые ошибки подряд. Кстати, не исключен также и перевод на левый фланг Караваева.
Насчет нападающего... В Украине вариант только один – это Довбик. У нас таких единицы. Безусловно, Динамо легче было бы найти форварда за границей, но легионерам, как мы видим, нужно время на адаптацию и порой немалое. Довбик – это хорошая инвестиция, причем, на долгие годы, с перспективой выгодной продажи за границу", – сказал Бабич в комментарии FootBoom.
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