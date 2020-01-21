Бабич: Трудно представить, чтобы в чемпионатах Бельгии или Нидерландов меняли регламент на протяжении сезона

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал возможную отмену плей-офф за еврокубки в конце сезона 2019/20.

"Трудно представить, что где-то в чемпионате Бельгии или Нидерландов меняют регламент по ходу сезона. Если я правильно посмотрел новый календарь, то мы должны за 10-11 дней провести 4 матча, то такое.

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График достаточно плотный. Мы играем 4 матча с графиком через два на третий, через три на четвертый. Для нас это сложно", – поделился Бабич в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, после завершения второго этапа УПЛ (в котором команды будут играть в верхней и нижней шестерках) должен пройти плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В первом одноматчевом раунде 5-е место примет 8-е, а шестое сыграет с 7-м. Победители первого раунда разыграют путевку в еврокубки на поле команды, которая заняла более высокое место в турнирной таблице. Если путевка в ЛЕ достанется победителю Кубка Украины, то в плей-офф сыграют команды из 4-го по 7-е места.

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