toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ АТАЛАНТА - ИНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСИ МИРЧА ЛУЧЕСКУ

Бабич стал главным тренером Зари – встреча с командой уже сегодня, – журналист

15:37 - Читати українською
Бабич стал главным тренером Зари – встреча с командой уже сегодня, – журналист
Александр Бабич / Фото ФК Мариуполь

Александр Бабич близок к назначению главным тренером луганской Зари.

Инсайдом о будущем 41-летнего специалиста поделился журналист Олег Ящук в Instagram.

Скрипник завтра будет представлен в статусе главного тренера СК Днепр-1, – СМИ

"Александр Бабич – новый главный тренер Зари! Наставник с утра в Запорожье, переговоры с руководством клуба проведены. Сегодня в 16:00 встреча с командой. Успеха в Запорожье!" – написал Ящук.

Напомним, Бабич вместе с Мариуполем добрался до финала плей-офф за Лигу Европы, где минимально уступил Колосу. 30 июля азовцы объявили об отставке тренера, который теперь должен заменить Виктора Срипника в Заре.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство

blog_ava
Интер сделал официальное заявление относительно трансфера Месси
10:48
8009
Теги
Заря Заря Александр Александр Бабич Олег Ящук (журналист)
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
2
мин
СПАЛ
19:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук