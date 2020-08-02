Бабич стал главным тренером Зари – встреча с командой уже сегодня, – журналист

Инсайдом о будущем 41-летнего специалиста поделился журналист Олег Ящук в Instagram.

Скрипник завтра будет представлен в статусе главного тренера СК Днепр-1, – СМИ

"Александр Бабич – новый главный тренер Зари! Наставник с утра в Запорожье, переговоры с руководством клуба проведены. Сегодня в 16:00 встреча с командой. Успеха в Запорожье!" – написал Ящук.

Напомним, Бабич вместе с Мариуполем добрался до финала плей-офф за Лигу Европы, где минимально уступил Колосу. 30 июля азовцы объявили об отставке тренера, который теперь должен заменить Виктора Срипника в Заре.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство