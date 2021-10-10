Сегодня состоялись 2 матча Первой лиги, в которых участвовали претенденты на повышение в классе.

Первая лига, 13 тур

ВПК-Агро – Кривбасс – 0:0

Волынь – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Кучеренко, 87 – Семенина, 64

Игровой день оказался очень скромным на голы. Кривбасс долго бился в редуты ВПК-Агро, однако забить так и не смог. Героем встречи стал кипер хозяев Константин Махновский, который выходил победителем из ближних дуэлей против Хобленко и Щедрого. 0:0 – Кривбасс впервые потерял очки после назначения Александра Бабича главным тренером.

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Волынь и тернопольская Нива также долго обходились без голов. Результативной стала 64-я минута, на которой Семенина открыл счет бильярдным ударом из-за пределов штрафной. Впрочем, под занавес встречи "крестоносцы" спасли одно очко усилиями Александра Кучеренко. 1:1 – новый тренер теронополян Андрей Купцов дебютировал с ничьей, прервав провальную серию из 3 поражений подряд.

Кривбасс пока остается вторым, но уже завтра может уступить место Альянсу. Нива с Волынью застряли в середине таблицы, а сенсационная ничья не позволила ВПК-Агро покинуть зону вылета.

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