Бабич сделал однозначное заявление о продолжении сезона – у Мариуполя есть амбиции не только в УПЛ

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич не сомневается в целесообразности возобновления матчей.

"Продолжить сезон нужно однозначно. Даже если придется ограничивать присутствие зрителей на стадионах. Мы готовы к очень плотному графику, цейтнот нас не пугает. Считаю, что все вопросы должны решиться по-спортивному. Тем более, что УЕФА уже ощутимо развязал руки по терминам, организовав перенос Евро-2020.

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Вот смотрите – простой пример. Если заморозить результаты этого чемпионата, то кто должен представлять Украину в квалификации Лиги чемпионов? Заря или Динамо? У каждого клуба в этом отношении может быть свое мнение, нужно дать им возможность выяснить все на футбольном поле.

И таких вопросов много. Взять хотя бы Кубок Украины. Его обладатель получает гарантированное место в групповом турнире Лиги Европы. Шахтера нет среди полуфиналистов, зато есть Мариуполь, Ворскла, Минай и Динамо. При всем уважении к киевлянам, непобедимых в этом квартете нет. Итак, у всех есть шанс. Для нас, например, он – исторический. И для Миная. А Ворскла хоть и выигрывала Кубок Украины, но еще в 2009-м. Разве в Полтаве нет амбиций?" – заявил Бабич в интервью Команда№1.

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