Бабич резко раскритиковал Мариуполь за разгромное поражение от Десны

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич был очень раздраженным после разгрома его подопечных в матче 20-го тура УПЛ от Десны (0:4).

"Честно говоря, комментировать особо нечего. Будем откровенны, сегодня мы увидели на поле одну команду, которая выиграла. С нашей стороны не было той организации, той агрессии, которая была у нас в прошлой игре. Играя с такой опытной командой, как Десна, нельзя пропускать в начале матча два мяча. Это очень большая фора. Наверное, в первые двадцать минут игра была сделана.

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Мы как вышли сонными на поле, так сонными и покинули его. Это нас не устраивает и мы будем разбираться, почему так произошло. Можно проиграть по-разному. Сегодня это был не холодный душ, а ледяной. Негатива после матча очень и очень много", – поделился Бабич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, Десна разбила Мариуполь в матче 20-го тура УПЛ (4:0), повторив результат первого круга.

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