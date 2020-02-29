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Бабич резко раскритиковал Мариуполь за разгромное поражение от Десны

22:41 23 Читати українською
Бабич резко раскритиковал Мариуполь за разгромное поражение от Десны
Александр Бабич / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич был очень раздраженным после разгрома его подопечных в матче 20-го тура УПЛ от Десны (0:4).

12’ Андрей Тотовицкий
21’ Андрей Тотовицкий
58’ Олександр Філіппов
90+2’ Владислав Калитвинцев
 
12’ Андрей Тотовицкий
21’ Андрей Тотовицкий
58’ Олександр Філіппов
90+2’ Владислав Калитвинцев

"Честно говоря, комментировать особо нечего. Будем откровенны, сегодня мы увидели на поле одну команду, которая выиграла. С нашей стороны не было той организации, той агрессии, которая была у нас в прошлой игре. Играя с такой опытной командой, как Десна, нельзя пропускать в начале матча два мяча. Это очень большая фора. Наверное, в первые двадцать минут игра была сделана.

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Мы как вышли сонными на поле, так сонными и покинули его. Это нас не устраивает и мы будем разбираться, почему так произошло. Можно проиграть по-разному. Сегодня это был не холодный душ, а ледяной. Негатива после матча очень и очень много", – поделился Бабич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, Десна разбила Мариуполь в матче 20-го тура УПЛ (4:0), повторив результат первого круга.

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Десна Десна Александр Бабич Александр Бабич Десна - Мариуполь Мариуполь Мариуполь
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