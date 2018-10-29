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Бабич рассказал, когда Худжамов восстановится от травмы

21 октября 13:27 26 Читати українською
Бабич рассказал, когда Худжамов восстановится от травмы
Рустам Худжамов / ФК Мариуполь

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич надеется, что Рустам Худжамов восстановится к следующей паузе в чемпионате.

"Рустам Худжамов? Мы его ждем. Рустам еще восстанавливается. У него есть небольшие проблемы, ведь травма непростая. Мы верим, что к следующей паузе в чемпионате он будет готов.

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Присутствие капитана нам придаст уверенности", – цитирует главного тренера Мариуполя Александра Бабича официальный сайт азовцев.

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Заметим, что у Худжамова был разрыв второй степени задней поверхности бедра. Ожидалось, что капитан Мариуполя сможет вернуться на поле уже в этом месяце.

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Александр Бабич Александр Бабич Мариуполь Мариуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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