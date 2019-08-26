toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНТУАН ГРИЗМАНН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРНМУТ - МАНЧЕСТЕР СИТИ ШАХТЕР - МАРИУПОЛЬ

Бабич рассказал, благодаря чему Шахтер забил трижды в течение первых 15 минут

09:17 67 Читати українською
Бабич рассказал, благодаря чему Шахтер забил трижды в течение первых 15 минут
Александр Бабич / Шахтер

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от Шахтера (1:5) в 5 туре УПЛ.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

"Разгромная победа Шахтера. По большому счету, игра была сделана в течение первых 15 минут, когда мы пропустили три мяча. Конечно, такой удар был очень серьезным.

Шахтер – Мариуполь – 5:1 – видео голов и обзор матча

Задачей номер один было именно в течение первых 15 минут не пропустить и организовано работать дальше, однако, благодаря индивидуальному мастерству Шахтер раскрыл нашу оборону.

Есть желание поскорее забыть этот матч, добраться домой, восстановиться и готовиться к следующему туру. Шахтер – это чемпион, крепкий соперник, которому пока трудно что-то противопоставить. Сегодняшний матч это показал.

Слишком расстраиваться нам не стоит, ведь чемпионат продолжается, и теперь следует направить все силы на следующий поединок, который состоится во Львове", – цитирует Александра Бабича официальный сайт Шахтера.

Шахтар легко розбив Маріуполь: дива Тайсона та Марлоса, дубль Тете, ефектні "п'ятки" та відсутність напруги в дербі

blog_ava
"Не получал намеков на то, что останусь на скамейке запасных": Де Лигт не ожидал, что не сыграет в первом туре Серии А
06:00
198
Теги
Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Шахтер - Мариуполь
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
27
мин
СК Днепр-1
19:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук