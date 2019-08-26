Бабич рассказал, благодаря чему Шахтер забил трижды в течение первых 15 минут

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал поражение от Шахтера (1:5) в 5 туре УПЛ.

"Разгромная победа Шахтера. По большому счету, игра была сделана в течение первых 15 минут, когда мы пропустили три мяча. Конечно, такой удар был очень серьезным.

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Задачей номер один было именно в течение первых 15 минут не пропустить и организовано работать дальше, однако, благодаря индивидуальному мастерству Шахтер раскрыл нашу оборону.

Есть желание поскорее забыть этот матч, добраться домой, восстановиться и готовиться к следующему туру. Шахтер – это чемпион, крепкий соперник, которому пока трудно что-то противопоставить. Сегодняшний матч это показал.

Слишком расстраиваться нам не стоит, ведь чемпионат продолжается, и теперь следует направить все силы на следующий поединок, который состоится во Львове", – цитирует Александра Бабича официальный сайт Шахтера.

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